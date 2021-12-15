Более 100 детей госпитализировали из-за отравления в Туве

В Туве более сотни воспитанников местного кадетского корпуса попали в больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщили в республиканском минздраве.

"Госпитализировано 103 ребенка… 15 детей требуют повышенного внимания", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве сообщили, что воспитанники школы-интерната "Тувинский кадетский корпус" начали жаловаться на недомогание вечером 13 декабря. У них наблюдались высокая температура тела, тошнота и рвота.

По итогам первого осмотра были экстренно госпитализированы 73 ребенка. Затем число попавших в больницу воспитанников школы-интерната начало расти.

Согласно информации правительства республики, в связи с массовым заболеванием детей кадетский корпус закрыли на карантин.

Роспотребнадзор, полиция и СКР региона начали проверку по факту инцидента в учебном заведении.

В ходе неё уже выявили грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил в школе-интернате. Предприниматель, поставляющий в учебное заведение продукты, не смог представить документы, подтверждающие их качество.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в связи с произошедшим в кадетском корпусе возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

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