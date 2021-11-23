Обстоятельства отравления 48 посетителей одного из кафе города Татарска в Новосибирской области выясняют правоохранители и Роспотребнадзор.
Как сообщили "Интерфаксу" в областной прокуратуре, горожане с симптомами отравления начали обращаться в Татарскую ЦРБ накануне, 22 ноября. Все делали покупки в местном кафе "Суши-Хаус".
По данным регионального СУ СКР, у пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию и гастроэнтерит.
В связи с массовым отравлением в Татарске следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Прокуратура начала проверку по факту инцидента. В ней задействованы сотрудники Роспотребнадзора. В ходе проверки планируется оценить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в кафе.
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