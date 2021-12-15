Беженцы забросали камнями военный автомобиль на польско-белорусской границе

Нелегальные мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, снова проявили агрессию. На этот раз они забросали камнями военный автомобиль, принадлежащий Польше, на котором проводилось патрулирование территории.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Польши, беженцы также ослепили лазерными указками водителя машины. После этого мужчина с трудом мог управлять боевой техникой. Ему удалось уехать с опасной территории только с помощью подсказок других членов экипажа.

"Очередной акт агрессии со стороны мигрантов. На этот раз в районе города Мельник забросали камнями один из военных автомобилей, патрулирующих территорию вдоль временного заграждения на границе", — сказано в официальном Twitter-аккаунте оборонного ведомства.

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Там обосновались тысячи мигрантов, в том числе женщины и дети. Они намеревались прорваться в страны ЕС, однако власти Польши отказались их пропускать.

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