Юноша, который принёс взрывчатку в женский монастырь в Серпухове, жив. Ему оторвало ногу. Врачи смогли его реанимировать. Он находится в больнице. Врачи пока к нему никого не допускают.
По некоторым данным, взрывное устройство могло сработать случайно.
Как сообщает "Интерфакс", 13 ноября парень пришел в монастырь, пронёс туда самодельную взрывчатку и привёл её в действие.
Сообщается о шести пострадавших детях. Их на месте осматривают врачи. Один подросток госпитализирован с травмами конечностей.
Парень, который устроил взрыв, раньше был воспитанником церковно-приходской школы при этой обители.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", — сказал источник.
Также сообщается, что во время учёбы нападавший подвергался буллингу.
В монастырь выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
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