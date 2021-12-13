Юноша, который устроил взрыв в монастыре в Серпухове, жив

Юноша, который принёс взрывчатку в женский монастырь в Серпухове, жив. Ему оторвало ногу. Врачи смогли его реанимировать. Он находится в больнице. Врачи пока к нему никого не допускают.

По некоторым данным, взрывное устройство могло сработать случайно.

Как сообщает "Интерфакс", 13 ноября парень пришел в монастырь, пронёс туда самодельную взрывчатку и привёл её в действие.

Сообщается о шести пострадавших детях. Их на месте осматривают врачи. Один подросток госпитализирован с травмами конечностей.

Парень, который устроил взрыв, раньше был воспитанником церковно-приходской школы при этой обители.

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", — сказал источник.

Также сообщается, что во время учёбы нападавший подвергался буллингу.

В монастырь выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.