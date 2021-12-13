Два человека пострадали при взрыве СВУ в подмосковном монастыре

Подросток и взрослый пострадали в результате взрыва СВУ, прогремевшего в одном из монастырей Подмосковья 13 декабря.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в понедельник около 8.00 в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство.

Как сообщил источник "Интерфакса", СВУ пронёс на территорию монастыря житель Подмосковья.

"Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел её в действие", — рассказал собеседник агентства.

В результате взрыва получили травмы мужчина и подросток. Пострадавшим оказывается медпомощь.

Сообщается, что подозреваемого в преступлении задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили в региональной прокуратуре, для координации действий

правоохранителей на место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин, а также и. о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

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