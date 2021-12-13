В Приморье тигр держит в страхе всё село: съел две собаки

Жители села Рощино Приморского края боятся голодного тигра, который терроризирует всю деревню. По словам очевидцев, он выходит из леса и нападает на домашних животных.

Селяне жалуются, что зверь съел уже двух собак. Одну тигр убил прямо во дворе хозяйского дома. Женщина обнаружила растерзанную тушу питомца и следы на снегу от тигриных лап.

"Охотнадзор пообещал направить в село специалистов, которые должны отловить зверя и увезти его подальше от людей", — цитирует местных жителей Telegram-канал "Владивосток №1".

Специалисты также посоветовали не выходить из дома без надобности, передвигаться группами и спустить с цепи собак, а лучше заводить на ночь в дом. В случае если голодный зверь решит ещё раз напасть, у домашних питомцев будет шанс выжить.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что грибники из Приморья вынуждены были спасаться от внезапно вышедшего тигра на дереве. Зверь вышел к людям, начал рычать и скалиться. Перепуганные жители просидели на ветках 40 минут, пока животное не скрылось в чаще.

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