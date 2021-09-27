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"Вышел и стал рычать": амурский тигр загнал на дерево грибников в Приморье

Происшествия

Поход в лес за грибами чуть не обернулся трагедией для жителей Приморья. В лесу они внезапно встретили амурского тигра. Чтобы спастись от зверя, им пришлось забраться на дерево.

"Вышел и стал рычать": амурский тигр загнал на дерево грибников в Приморье

Грибники примерно на один километр отдалились от села Соколовка. В лесном массиве они увидели тигра, который вышел из кустов и начал проявлять агрессию. На дереве люди сидели порядка 40 минут. Когда зверь ушёл, они спустились вниз, пишет РИА Новости.

По словам руководителя Лазовского муниципального округа Приморья Юрия Мосальского, жители довольно часто встречают амурских тигров. Он отметил, что на этот раз грибникам повезло, ведь животное готовится к зиме. Как правило, в этот период тигры не голодны. К тому же зверь не стал нападать на людей, а лишь рычал.

"Они увидели тигра, залезли на дерево и снимают. Если бы напал, там и руки бы тряслись, и про телефон бы забыли", — подчеркнул Мосальский.

Добавим, что амурские тигры относятся к группе редких хищников. Они занесены в Международную Красную книгу.

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АМУРСКИЙ ТИГР - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖИВОТНЫХ
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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