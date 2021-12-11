В США торнадо разрушил дом престарелых: есть погибшие

Как минимум два человека погибли при обрушении дома престарелых в штате Арканзас США. По сообщению местных властей, больше двух десятков человек до сих пор находятся под завалами.

12-10-2021 Monette, AR - Tornado Hits Nursing Home

ЧП произошло минувшей ночью. Здание не выдержало натиск природной стихии и рухнуло.

"Судья округа Крейгхед Марвин Дэй сообщил, что дом престарелых Monette Manor подвергся прямому удару от большого торнадо, в то время как внутри находились 20 человек", — передаёт американский телеканал ABC.

Сначала стихия сорвала крышу, а следом обрушилось одно крыло.

Пять человек смогли выбраться из-под обломков здания самостоятельно. Двое скончались на месте. По сообщению американских представителей, всего дом престарелых был рассчитан на 90 коек. На месте продолжают работать спасатели.