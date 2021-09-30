В Германии снова катаклизм: мощный торнадо пронёсся по Килю

Огромный торнадо пронесся через Киль, город на балтийском побережье Германии, оставив после себя разрушения и ранив, по меньшей мере семерых человек.

О разыгравшейся стихии сообщают местные СМИ, отмечая, что такие погодные сюрпризы весьма необычны для этого района.

"Семь человек получили ранения, когда торнадо обрушился на Киль в среду вечером, трое из них серьезно, — пишет местное новостное издание Kieler Nachrichten. — Зловещее образование из ветра также нанесло серьезный материальный ущерб, сорвав крыши с домов и выбросив лодки из воды. Сотрудники полиции и пожарной охраны были развернуты в больших масштабах для оказания помощи в очистке и спасательных работах".

Напомним, в текущем году на Германию обрушилось много "нетипичных" погодных явлений:

в августе торнадо обрушился на Гроссхайде, повредив более 50 домов

в июле штаты Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц были охвачены наводнениями, унесшими почти 200 жизней.