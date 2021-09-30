Огромный торнадо пронесся через Киль, город на балтийском побережье Германии, оставив после себя разрушения и ранив, по меньшей мере семерых человек.
О разыгравшейся стихии сообщают местные СМИ, отмечая, что такие погодные сюрпризы весьма необычны для этого района.
"Семь человек получили ранения, когда торнадо обрушился на Киль в среду вечером, трое из них серьезно, — пишет местное новостное издание Kieler Nachrichten. — Зловещее образование из ветра также нанесло серьезный материальный ущерб, сорвав крыши с домов и выбросив лодки из воды. Сотрудники полиции и пожарной охраны были развернуты в больших масштабах для оказания помощи в очистке и спасательных работах".
Напомним, в текущем году на Германию обрушилось много "нетипичных" погодных явлений:
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