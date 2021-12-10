Baza: в Тульской области нашли тело росгвардейца без головы и рук

В Тульской области нашли мёртвым подполковника Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Москве. Его искали более двух недель.

По данным Telegram-канала Baza, погиб оперуполномоченный по особо важным делам спецподразделения СОБР Харламов. Его тело без головы и рук обнаружили в заброшенной дачной постройке рядом с селом Анишино. На груди и ногах заметили осколочные ранения. Также правоохранители нашли рядом с трупом рычаг взрывателя гранаты РГД-5. Криминалисты забрали улики для дальнейшего исследования.

Известно, что работник Росгвардии столицы пропал 18 ноября. Харламов, по словам журналистов, ушёл без предупреждения после ссоры с бывшей женой. По версии следствия, проблемы в личной жизни послужили причиной для самоубийства.

Ранее бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко осудили за мошенничество с недвижимостью. Обвиняемого приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей. Также срок получил экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Кирилл Прокудин. Ему дали четыре года тюремного заключения и санкции в 400 тысяч рублей.

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