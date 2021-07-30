Экс-замдиректора Росгвардии получил шесть лет колонии за мошенничество

Бывший замдиректора Росгвардии Сергей Милейко осужден за мошенничество с недвижимостью.

По информации "Интерфакса", Реутовский гарнизонный военный суд признал Сергея Милейко виновным в организации особо крупного мошенничества, приговорив его к шести годам колонии общего режима и штрафу на сумму 600 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

Второй подсудимый, экс-начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, которого признали виновным в особо крупном мошенничестве, получил четыре года колонии и штраф в размере 400 тысяч рублей. Ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Кроме того, Сергей Милейко лишен звания генерала-лейтенанта запаса, Кирилл Прокудин — майора запаса.

Вину не признали

Сообщается, что оба осужденных свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали. Их защита намерена обжаловать приговор.

Как установлено в суде, Сергей Милейко разработал план приобретения по значительно заниженной стоимости нежилого помещения в доме для военных в подмосковной Балашихе. К реализации плана был привлечен Кирилл Прокудин. Следователи установили, что помещение приобрели по подложным документам. В 2012 году супруга Милейко открыла там парикмахерскую.

Ущерб от аферы с недвижимостью составил около 10 млн рублей.

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