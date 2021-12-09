Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе

Генерал Бипин Рават, начштаба индийской обороны, погиб в результате крушения вертолета на юге страны. Вместе с ним погибли ещё 12 человек. Выжить удалось только одному пассажиру.

Ми-17В5 ВВС Индии разбился в среду в муниципалитете Кунур штата Тамилнад. основная версия случившегося - плохие погодные условия и низкая видимость. После нескольких часов спасательных работ военные подтвердили число погибших.

Рават занимал пост председателя комитета начальников штабов и начальника штаба обороны Индии.

"Смерть генерала Равата и других жертв авиакатастрофы -невосполнимая потеря для наших Вооруженных Сил и страны”, — написал Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в твиттере.

Премьер-министр Нарендра Моди также выразил свои соболезнования.

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