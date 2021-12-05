МИД РФ: действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о действиях разведывательного самолёта США. По её словам, "разведчик" США представлял угрозу для гражданских авиалайнеров.

Как сообщают "Известия", она написала об этом в своём Telegram-канале.

"Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолётов без радиосвязи несут риски для безопасности полётов гражданских воздушных судов в районе Чёрного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", — написала она.

3 декабря над Черным морем разведывательный самолет НАТО без предупреждения начал снижаться с высоты 11 километров до 9. Борт пересек несколько маршрутов гражданской авиации.

Почти одновременно летели самолёты авиакомпании "Аэрофлот", из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и государственной самолет Мальты. Он летел из аэропорта Сочи в Северную Македонию.

Направления гражданских воздушных судов оперативно изменили.

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