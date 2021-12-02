Семьи жертв ЧП на шахте "Листвяжной" получат по 1 млн рублей от региона

Семьи погибших и пострадавшие в результате ЧП на шахте "Листвяжной" в Кемеровской области получат допвыплаты от региона.

По информации областного правительства, семьям погибших выплатят из регионального бюджета по 1 млн рублей. Те, чьему здоровью в результате инцидента на шахте был причинён тяжкий вред, получат по 400 тысяч рублей. Сумма выплат для пострадавших, состояние которых оценивается как среднетяжёлое или лёгкое, составит 200 тысяч рублей.

Также сообщается, что во время простаивания "Листвяжной" в связи с аварийными работами работникам шахты и сотрудникам подрядных организаций будет выплачиваться зарплата.

Ранее правительство РФ направило около 80 млн рублей на оказание помощи семьям погибших и пострадавшим на "Листвяжной". Родным жертв аварии должны выплатить из федерального бюджета по миллиону рублей. Сумма выплат тем, кто получили средний и тяжелый вред для здоровья, составляет 400 тысяч рублей. Легко пострадавшие получат по 200 тысяч рублей.

Кроме того, из областного и местного бюджетов после уже выплачено по 250 тысяч рублей семьям погибших из-за инцидента на шахте, по 150 тысяч рублей — попавшим в больницу, по 75 тысяч рублей — находящимся на амбулаторном лечении.

Напомним, 25 ноября на шахте "Листвяжной", предположительно, произошёл взрыв метановоздушной смеси. В результате ЧП погибли 46 горняков и пятеро спасателей. Число пострадавших превысило 90 человек.

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