Фургалу предъявили окончательное обвинение

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили окончательную редакцию обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом.

"Фургалу и его защитникам объявили об окончании следственных действий, экс-губернатору предъявили обвинение в окончательной редакции", — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Отмечается, что защита Фургала отказалась от комментариев из-за подписки о неразглашении информации о расследовании.

Фургала арестовали в прошлом году девятого июля. Политика доставили в Москву и возбудили в отношении него уголовное дело. По версии правоохранителей, он организовал покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах.

Преследование Фургала вызывало массовое недовольство местных жителей. По данным МВД, в акциях протеста в Хабаровске и других городах региона приняли участие около 12 тысяч человек. Экс-руководитель края не признал вину.

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