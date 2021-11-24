Экс-губернатору Фургалу предъявили новые обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новые обвинения по статьям "организация преступного сообщества" и "мошенничество".

Как сообщает источник "Интерфакса", Фургал не признал вину.

Отмечается, что Фургала обвиняют в не менее семи эпизодах мошенничества, в том числе в сфере кредитования.

"Объем предъявленного обвинения составляет более 200 листов", — сказал адвокат Фургала Дмитрий Довгий.

Фургала арестовали в прошлом году девятого июля. Политика доставили в Москву и возбудили в отношении него уголовное дело. По версии правоохранителей, он организовал покушения на убийство предпринимателей в 2004–2005 годах. Преследование Фургала вызывало массовое недовольство местных жителей. По данным МВД, в акциях протеста в Хабаровске и других городах региона приняли участие около 12 тысяч человек. Экс-руководитель края не признал вину.

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