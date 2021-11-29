Супружеская пара, сбежавшая из карантинного отеля для вероятных носителей штамма "омикрон" в Нидерландах, была снята с рейса в Испанию голландской военной полицией как раз в тот момент, когда их самолёт собирался взлететь.
"Драматический инцидент произошел в амстердамском аэропорту Схипхол "около 6.00 вечера" в воскресенье", — говорится в опубликованном заявлении МИД Нидерландов.
Имена задержанных не были обнародованы, и неясно, были ли они инфицированы или просто содержались на карантине в качестве меры предосторожности. Военные передали их медицинским сотрудникам для отправки в другое карантинное учреждение.
Страна находится в состоянии повышенной готовности после того, как более десятка случаев нового варианта коронавируса оmicron были обнаружены среди пассажиров авиакомпаний.
"Мы будем контролировать, соблюдают ли они эти правила”, — заявил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге в воскресенье, всего за несколько часов до попытки побега, предпринятой туристами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.