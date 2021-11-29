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В Амстердаме полиция сняла с рейса в Испанию подозреваемых с "омикроном"

Происшествия

Супружеская пара, сбежавшая из карантинного отеля для вероятных носителей штамма "омикрон" в Нидерландах, была снята с рейса в Испанию голландской военной полицией как раз в тот момент, когда их самолёт собирался взлететь.

В Амстердаме полиция сняла с рейса в Испанию подозреваемых с "омикроном"

"Драматический инцидент произошел в амстердамском аэропорту Схипхол "около 6.00 вечера" в воскресенье", — говорится в опубликованном заявлении МИД Нидерландов.

Имена задержанных не были обнародованы, и неясно, были ли они инфицированы или просто содержались на карантине в качестве меры предосторожности. Военные передали их медицинским сотрудникам для отправки в другое карантинное учреждение.

Страна находится в состоянии повышенной готовности после того, как более десятка случаев нового варианта коронавируса оmicron были обнаружены среди пассажиров авиакомпаний.

  • В пятницу все 27 членов ЕС согласились временно запретить поездки из семи южноафриканских стран, где впервые был выявлен этот штамм.
  • Все недавно прибывшие в Нидерланды из Южной Африки, а также из Ботсваны, Малави, Лесото, Эсватини, Намибии, Мозамбика и Зимбабве должны были пройти тестирование и карантин до тех пор, пока не будут известны их результаты, даже если они вакцинированы.
  • Около 61 из 624 пассажиров дали положительный результат на COVID-19, поэтому Голландский национальный институт здравоохранения (RIVM) предупредил, что "новый вариант может быть обнаружен в большем количестве тестовых образцов”.

"Мы будем контролировать, соблюдают ли они эти правила”, — заявил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге в воскресенье, всего за несколько часов до попытки побега, предпринятой туристами.

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Опаснее "дельты": ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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