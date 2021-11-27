В Нижегородской области восстановили работу завода, где произошли взрывы

Заместитель генерального директора завода боеприпасов в Дзержинске Олег Корпатенков рассказал о полном восстановлении работы предприятия.

Как заявил на брифинге Корпатенков, слова которого приводит ТАСС, во время взрывов в субботу, 27 ноября, технологические цепочки остановили, однако после ликвидации очага возгорания завод вновь заработал.

Также выяснилось, что пожар на территории предприятия имел площадь 55 кв. м., а не 900, как сообщалось ранее. Из-за сильного задымления сотрудники решили, что горит всё здание, однако убедились, что это не так. По данным властей Нижегородской области, в ходе происшествия все остались живыми, пострадали только два человека. Их состояние врачи характеризуют как средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Работники волжско-оскского управления Ростехнадзора пообещали к вечеру сформировать комиссию и расследовать причины ЧП.

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