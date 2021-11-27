Ростехнадзор расследует причины взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске

Сотрудники волжско-оскского управления Ростехнадзора создадут группу и найдут причины взрывов и пожара на предприятии в Дзержинске. Об этом рассказали представители службы.

Как заявили в пресс-службе управления, его глава и другие работники уже находятся на месте происшествия. По данным ТАСС, в субботу, 27 ноября, вечером будет готова комиссия по выявлению причин произошедших взрывов. В Дзержинск направили оперативную группу центрального аппарата МЧС РФ, а также руководителя министерства Александра Чуприяна.

"По данному факту следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", — заявили в пресс-службе Следственного комитета по Нижегородской области.

Известно, что в данный момент на территории предприятия работают криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел. Пожарные ликвидировали огонь, вспыхнувший из-за взрывов. В ходе происшествия никто не погиб, пострадали два сотрудника завода. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

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