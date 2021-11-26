Полицейские задержали блогера, который помочился на стенд с портретом ветерана

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего блогера, который справил нужду возле портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве, после чего опубликовал кадры процесса в Instagram.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что парень сбежал в Санкт-Петербург, поскольку испугался возбуждённого уголовного дела. Обвиняемый менял электрички, так как хотел запутать полицейских, добавил собеседник. Также он сообщил, что руководил оперативниками заместитель главы Следственного комитета по региону Борис Лавренев.

"В результате слаженной работы следователей и оперативников центра "Э" МВД России подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге и ближайшим рейсом будет доставлен в Москву", — заявил источник kp.ru.

Вместе с этим он сказал, что психиатрам надо проверить задержанного на вменяемость. При этом правоохранители хотят арестовать блогера, отметил собеседник.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых молодой человек мочится на стенд с портретом ветерана. СК завёл уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично". Если парня признают виновным, он получит до пяти лет лишения свободы.

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