В "Боевом братстве" помочившегося на фото ветерана блогера послали учить историю

Руководитель организации ветеранов "Боевое братство" в Ставропольском крае Николай Борисенко прокомментировал инцидент, в ходе которого блогер справил нужду возле фотографии ветерана Великой Отечественной войны в Москве.

По словам Борисенко, молодого человека и его родителей надо обучить истории, уважению к ней и ветеранам. Председатель "Боевого братства" посоветовал так поступать со всеми людьми, которые оскверняют память героев ВОВ.

"Я бы привлёк к ответственности в первую очередь его (блогера. — Прим. ред.) родителей, потому что это воспитание неуважительное, которое передалось. Он не головой думал", — сказал Борисенко в разговоре с журналистами Телеканала "360".

Ранее человек с ником ogm4tt_aka_bamperone опубликовал в Instagram ролик, на котором парень мочится на стенд с фотографией ветерана. Блогер извинился, однако раскаяние не спасло от внимания правоохранителей. Они возбудили уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершённые публично", передаёт ТАСС.

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