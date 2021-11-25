Число жертв ЧП на шахте "Листвяжной" в Кузбассе достигло шести человек

В Кемеровской области шестерых горняков нашли погибшими в шахте "Листвяжной", где произошло задымление. Об этом сообщают власти региона.

"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, 6 обнаружены погибшими", — говорится а сообщении Telegram-канала губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Согласно предварительным данным, остающиеся в шахте работники находятся в двух дальних штреках. Связь с ними отсутствует.

В поисках горняков задействовали 19 отделений спасателей общей численностью 154 человека. Они уже обследовали 18 из 40 километров горных выработок.

Как сообщалось ранее, из-за задымления, произошедшего 25 ноября на шахте в посёлке Грамотеино, в больницы доставили 43 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

По факту инцидента на "Листвяжной" региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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