Власти Кузбасса сообщили об одном погибшем при задымлении на шахте "Листвяжной"

Один человек погиб, 43 пострадали в результате задымления на шахте "Листвяжной" в посёлке Грамотеино Кемеровской области. Об этом сообщают власти региона со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф.

"На 12:00 в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести. 1 человек погиб", — говорится в сообщении Telegram-канала губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Сообщается, что на место происшествия направили вертолёт санавиации, на котором находится бригада врачей Центра медицины катастроф.

Напомним, задымление на "Листвяжной" произошло утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, в это время шахте находились 285 человек. Согласно сведениям областных властей, 236 горняков уже вывели на поверхность.

В настоящее время на шахте продолжаются спасательные работы. В них задействовано 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС РФ. Ожидается прибытие ещё семи.

Штаб по ликвидации последствий ЧП на "Листвяжной" возглавил губернатор Сергей Цивилёв.

СУ СКР по Кемеровской области и региональная прокуратура начали проверки в связи с происшествием на шахте.

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