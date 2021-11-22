Прошедшей ночью в пожаре в Башкирии погиб 12-летний мальчик и его отец

В ночь на 22 ноября в башкирском городе Стерлитамак в пожаре погиб 12-летний мальчик и его отец.

О происшествии сообщила пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.

Вызов в МЧС поступил в 3:37. По данным ведомства, в доме жила семья с тремя детьми. Мама была в это время на работе.

Старшая девочка 14-лет во время пожара вывела брата из дома, он вернулся и больше не вышел.

"Также установлено, что сосед услышал крики о помощи девочки. Мужчина быстро выбежал и, узнав от неё, что в мансардном этаже остался самый младший, пятилетний ребёнок, залез в окно наверху по выступам дома и спас мальчика", — рассказали в пресс-службе.

Пожар тушили 15 спасателей и пять пожарных машин. Затем нашли тела отца детей и мальчика.

Мама вернулась с работы и находится сейчас рядом с выжившими детьми.

На место пожара из Уфы приехал эксперт пожарной лаборатории и сотрудники Главного управления республики. Они устанавливают причины возгорания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.