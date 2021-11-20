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Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области: мать пыталась вернуться

Происшествия

По сообщению регионального управления СК РФ, пожар случился в ночь на субботу в селе Таборы. По данным следствия, в одной из квартир, пока члены семьи спали, искра из дымохода топившейся могла попасть на мебель. В результате трагедии погибли две девочки 3 и 10 лет.

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области: мать пыталась вернуться

После того, как дом заволокло сильным дымом, мать успела выбежать наружу с одной дочерью на руках. Женщина пыталась вернуться за двумя девочками, но не смогла.

"Поступило сообщение о гибели двух малолетних детей, тела которых были обнаружены при тушении пожара в квартире дома по улице Красноармейская в селе Таборы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По предварительной версии, дети погибли от отравления. Как отметили в областном главке МВД, в семье всего было пятеро детей, двое из них учились и жили в интернате. Отец детей, в ночь трагедии был на работе. Как подчеркнули в ведомстве, оба родители имели ранее судимости.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии в Воронежской области. Там от огня в минувшую среду погибли пятеро детей и их мать.

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