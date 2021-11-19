Сибирячка напала на врача после смерти кота во время кастрации

Жительница Новосибирска с кулаками напала на ветеринара после смерти кота во время процедуры кастрации.

Хозяйка питомца привезла его в клинику, однако через некоторое время ей сообщили, что он не вышел из наркоза и скончался, пишет NGS. Это привело женщину в ярость.

Как отмечают представители ветклиники, операция прошла успешно, а после неё у животного стал падать пульс. Ветеринары начали осуществлять реанимационные действия, но у кота остановилось сердце. Один из врачей считает, что владелица питомца должна была предварительно обследовать его перед кастрацией.

"Тяжело и прискорбно терять пациентов, тем более так глупо из-за того, что животное просто не до конца обследовали", — сказал ветеринар.

Пострадавший врач поделилась, что женщина расцарапала ей лицо и избила, поэтому руководство ветклиники вызвало полицию. Хозяйка кота винит сотрудников медицинской организации в смерти животного.

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