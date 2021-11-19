EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинцы в шоке: они будут есть огурцы "от агрессора"
В России предложили заменить бумажные ценники на электронные: сплошная путаница
Экс-глава МИД Украины: Киев должен изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс
Анфиса Чехова отчаялась и прошла полиграф: "Меня безнаказанно оболгали"
Польский военный аналитик: РФ намерена объединить ДНР и ЛНР с Крымом
В Конгресс США поступило предложение не признавать Путина президентом России
МВД: мигрантов заставят сдавать тест на ВИЧ
От Камалы Харрис начинают уходить сотрудники
В Совфеде отреагировали на заявление Украины о подрыве РФ "нормандского формата"

Сибирячка напала на врача после смерти кота во время кастрации

Происшествия

Жительница Новосибирска с кулаками напала на ветеринара после смерти кота во время процедуры кастрации.

Сибирячка напала на врача после смерти кота во время кастрации

Хозяйка питомца привезла его в клинику, однако через некоторое время ей сообщили, что он не вышел из наркоза и скончался, пишет NGS. Это привело женщину в ярость.

Как отмечают представители ветклиники, операция прошла успешно, а после неё у животного стал падать пульс. Ветеринары начали осуществлять реанимационные действия, но у кота остановилось сердце. Один из врачей считает, что владелица питомца должна была предварительно обследовать его перед кастрацией.

"Тяжело и прискорбно терять пациентов, тем более так глупо из-за того, что животное просто не до конца обследовали", — сказал ветеринар.

Пострадавший врач поделилась, что женщина расцарапала ей лицо и избила, поэтому руководство ветклиники вызвало полицию. Хозяйка кота винит сотрудников медицинской организации в смерти животного.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Снупи: самый милый кот в мире
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Экс-глава МИД Украины: Киев должен изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс
Анфиса Чехова отчаялась и прошла полиграф: "Меня безнаказанно оболгали"
Польский военный аналитик: РФ намерена объединить ДНР и ЛНР с Крымом
В Конгресс США поступило предложение не признавать Путина президентом России
МВД: мигрантов заставят сдавать тест на ВИЧ
От Камалы Харрис начинают уходить сотрудники
В Совфеде отреагировали на заявление Украины о подрыве РФ "нормандского формата"
В России предложили запретить наносить госсимволы на этикетки с алкоголем
Врачи рассказали о состоянии Хлебниковой после пожара
Латвийские политики присели в почтительном поклоне перед евробоссами
Популярное
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей

В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.

Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Карелия: на мистическую гору Воттоваара запустят автобусы Дмитрий Соколов
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников