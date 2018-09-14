Взрослая кошка в новом доме – как помочь с адаптацией?

В жизни бывают ситуации, когда трудно пройти мимо животного и не помочь ему. К сожалению, переезжать в новый дом приходится не только маленьким котятам, но и взрослым животным. Чтобы адаптация кошки в новом доме проходила по максимуму комфортно и без стрессов, хозяину важно ознакомиться с определенными правилами.

Часто случается, что хозяева по какой-то причине не могут больше содержать кота или кошку, особенно это касается пожилых людей, у которых возрастные проблемы со здоровьем не позволяют уделять должного внимания питомцу.

Иной раз животное забирают к себе родственники, а иной — посторонние неравнодушные люди. Но ведь взрослый кот или кошка, это животные со сложившимся характером, со своими привычками, которые не всегда легко и безболезненно переносят переезд и привыкание к новому дому. Тем более, что кошкам вообще свойственно привязываться к месту жительства. Известно много случаев, когда кот упрямо не хотел покидать дом. Некоторые кошки убегают из дома, если планируется переезд. И новое местожительства для них всегда сильный стресс. Взрослому животному, оказавшемуся в такой ситуации, необходимо помочь адаптироваться в новом доме.

Этапы приучения

Есть несколько важных правил, следование которым поможет адаптироваться в новом доме взрослому коту или кошке. Для начала придется запастись терпением, чтобы спокойно сносить все капризы нового жильца. Кошки вообще склонны держать дистанцию, а уж с незнакомыми людьми и вовсе. Не зря есть шуточная поговорка, что кошка — единственный зверь, который одомашнил себя сам.

Поэтому, если взрослая кошка попала к вам впервые, не стоит перебарщивать с общением, а уж тем более — силком брать ее на руки и тискать.

Если кошка не против, можно ее немного погладить.

Нужно, чтобы животное спокойно осмотрело новую для него территорию, без опаски заглянуло во все углы.

Кошка под диваном

Новый поселенец может забиться в укромное местечко и безвылазно сидеть там в течение долгого времени. В таком случае не нужно вытаскивать его из убежища. Пусть животное успокоиться и освоиться с новыми запахами и звуками.

Разумеется, все зависит от характера кота. Если кот отличается ласковым, мурчливым нравом, то ему будет проще привыкнуть к новому месту обитания и к новому хозяину. А если кот диковатый, и прожил всю жизнь на улице, то адаптироваться ему будет куда сложнее.

Читайте также: Чем заманить кошку на лоток

Главное — сразу обеспечить кота лотком и мисочками с едой, и показать ему, где они находятся.

Если кот к лотку приучен, то он сразу сообразит, что к чему и проблем не возникнет.

Не стоит и забывать про когтеточку, если не хотите, чтобы мягкая мебель превратилась в лохмотья.

Сложнее, если в новом доме есть другие животные. Кошке придется привыкать не только к новому месту, но и новым соседям.

Драка кошек

Поэтому первое время, если возможно, взрослую кошку лучше поселить в отдельной комнате, где она будет избавлена от назойливого любопытства других питомцев. Лучше, чтобы и лоток, и миски с едой стояли в той же комнате, где проходит адаптация новосела. Хотя, конечно, не каждый согласиться на присутствие кошачьего лотка в комнате (особенно, если это хозяйская спальня).

Заключение

Но, как уже говорилось раньше, тут нужно быть готовым ко всему. Кошки на новом месте могут первое время ходить не в лоток, а вообще куда вздумается, проявлять агрессию, драть обои и вообще вытворять штуки и похлеще, лишь бы показать всем, как они недовольны происходящим и привлечь внимание к своей беде.

Здесь может помочь только искренняя любовь к животным. Как показывает практика, с течением времени даже самая капризная кошка и самый упрямый кот, если к ним относятся с лаской и терпеливо учат хорошо себя вести, меняются в лучшую сторону и прекрасно вписываются в новый дом.

И привязаться к новым хозяевам взрослое животное может так же искренне, как и маленький котенок. Иной раз такие "подселенцы" оказываются намного ласковей и послушней, чем коренные кошачьи обитатели дома. Иной раз страхи при переезде взрослой кошки в новый дом оказываются и вовсе напрасными и животное уже через несколько дней чувствует и ведет себя так, словно прожило тут всю свою сознательную жизнь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.