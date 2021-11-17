В суд поступило заявление о блокировке издания The Insider*

Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с требованием заблокировать The Insider* из-за отсутсвия маркировки иноагента на сайте издания.

"Заявление Роскомнадзора о блокировке издания The Insider принято судом. Заседание по нему пока не назначено", — сообщили агентству ТАСС в суде.

Ранее главреда The Insider* Романа Доброхотова объявили в розыск. Об этом сообщила его адвокат Юлия Кузнецова.

Напомним, 28 июля 2021 года у Доброхотова прошёл обыск в связи с делом о клевете, возбуждённым после публикации в Twitter-аккаунте Roman Dobrokhotov дезинформации, касающейся сбитого над Донбассом Boeing.

Тогда сообщалось, что журналист проходит по этому делу в качестве свидетеля. В ходе обыска у главреда среди прочего изъяли загранпаспорт. При этом подписку о невыезде с Доброхотова не взяли.

(*The Insider — признан иноагентом в РФ)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.