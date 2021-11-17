"Муз-ТВ" получил миллионный штраф за гей-пропаганду в эфире

В Басманном суде Москвы "Муз-ТВ" признали виновным в гей-пропаганде среди детей. За административное правонарушение телеканалу выписали штраф в миллион рублей.

В пресс-службе суда напомнили, что протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП был составлен после демонстрации кадров, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения" во время трансляции премии "Муз-ТВ", передаёт РИА Новости.

Санкция статьи предусматривает миллионный штраф или же приостановку деятельности телекомпании на срок до 90 суток.

Во время мероприятия певец Филипп Киркоров появился на красной дорожке с рэпером Давой, а рядом с ними была компания полуобнажённых мужчин. Сами звёзды вели себя как влюблённая пара.

Московские суды довольно редко выносят наказания за гей-пропаганду. В базе данных столичных ведомств сообщается, что "Муз-ТВ" стал первым в 2021 году, на кого был составлен соответствующий протокол.

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