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На подростков, которые издевались над ребёнком в детдоме, составили протоколы

Происшествия

На двух подростков, которые издевались над маленьким ребёнком в детдоме Курганской области, составили протоколы.

На подростков, которые издевались над ребёнком в детдоме, составили протоколы

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД региона.

"После опубликования в социальных сетях информации об издевательствах над воспитанником Кипельского детского дома в учреждение незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлены все лица, причастные к противоправному деянию и съёмке его на видео", — сообщили в ведомстве.

Видео о таком обращении с маленьким мальчиком ранее появилось в соцсетях. Парень (которому 16 лет) держит в руках апельсин, ребёнок лежит на полу и тянется к фрукту, но молодой человек его дразнит и не отдает апельсин. При этом применяет физическую силу. Затем видно, как как парень тянет ребёнка за ухо.

На видеокадрах видно только одного парня, но известно, что их было двое.

Мальчик попал в детский дом в Кипель из курганского дома малютки. Это произошло из-за того, что заведение переоборудовали в ковидный госпиталь.

Одного из парней уже отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. По поводу второго пока принимают решение.

Инцидент произошел в Кипельском детском доме в Юргамышском районе

В детском доме уже идут служебные проверки. Там уже побывала уполномоченный по правам ребенка области Алёна Лопатина.

Проверку также начал следственный комитет по Курганской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил это дело на особый контроль.

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"Детских домов быть не должно!"
Автор: Олеся Киреева
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