Для сирот и хулиганов в России создадут профессиональные семьи.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Министерству просвещения рассмотреть вопрос о создании в России института "профессиональных семей". Желающие взять на воспитание детей и подростков будут заключать с государством договор и получать денежное вознаграждение. При этом, выбирать ребенка они не смогут.
Сейчас в российских детдомах находится 73 тысячи детей. Как сообщила "Известиям" член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская, половина из них только что изъяты из семей. Вернуться домой они смогут только если их биологические родители "исправятся", например — пройдут курс лечения от зависимостей. Но отправлять детей на это время в казенные учреждения в совете считают опасным — это может травмировать психику ребенка. "Профессиональные родители" будут заменять таким детям биологических родителей.
Еще одна проблема — трудные подростки и дети с тяжелыми заболеваниями, которые не могут найти себе приемных родителей. "Профессиональные семьи" также позволят обеспечить им более эффективную социализацию.
Для создания нового института потребуется принять поправки в Трудовой кодекс.
Аналогичные практики действуют в США и ряде стран Евросоюза.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому в одном доме не может быть более чем 25% квартир, предоставленных сиротам.
Источник фото: "Правда.Ру"
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