В Белоруссии в ходе учений погибли два российских десантника

Во время десантирования в ходе внезапной проверки боеготовности в Белоруссии погибли двое российских военнослужащих.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", — сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ.

Отмечается, что один из погибших военнослужащих пытался спасти их обоих с помощью запасного парашюта.

Ранее Минобороны Белоруссии начали совместные с РФ учения в связи с осложнившейся ситуацией на своих границах. По информации ведомства, 12 ноября на полигоне "Гожский" высадился совместный тактический воздушный десант Сил спецопераций Белоруссии и ВДВ РФ. В учениях задействовали самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, вертолёты белорусских ВВС и ПВО. В ходе занятий планируется отработать задачи по захвату и удержанию плацдарма, а также поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. После учений их участники вернутся в пункты постоянной дислокации.

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