Белоруссия начала совместные с РФ учения десантников из-за ситуации на границе

Минобороны Белоруссии начали совместные с РФ учения в связи с осложнившейся ситуацией на своих границах.

"В связи с наращиванием военной деятельности вблизи Государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства", — сообщило министерство в Telegram.

По информации ведомства, 12 ноября на полигоне "Гожский" высадился совместный тактический воздушный десант Сил спецопераций Белоруссии и ВДВ РФ.

В учениях задействовали самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, вертолёты белорусских ВВС и ПВО.

В ходе учений планируется отработать задачи по захвату и удержанию плацдарма, а также поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.

После учений их участники вернутся в пункты постоянной дислокации.

Ранее Минобороны Белоруссии нарастило состав дежурных сил ПВО на западном и северо-западном участках границ. Это было сделано после увеличения Польшей численности своих солдат на границе с Белоруссией.

По словам постпреда Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова, Литва и Украина принимают меры по наращиванию числа военных сил у границ страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, КГБ и погранвойскам страны обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши у границ республики.

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