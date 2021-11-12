Полиция: Усмана Нурмагомедова отвезут обратно в Дагестан

Двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана полиция поместила в изолятор, а в ближайшее время его планируют отвезти обратно в Дагестан для разбирательств по делу о наезде на автомобиле на сотрудника правоохранительных органов в аэропорту Каспийска.

В настоящий момент Усман Нурмагомедов находится в изоляторе временного содержания в Москве.

По предварительной информации, Нурмагомедов совершил преступление вместе с другом. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, их планируют отвезти в Каспийск.

"В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова намерены доставить в Каспийск для разбирательств по уголовному делу, возбуждённому после наезда на полицейского", — передаёт РИА Новости слова источника в полиции.

Ранее стало известно, что Усмана Нурмагомедова задержали в аэропорту "Шереметьево" за наезд на автомобиле на сотрудника полиции.

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