Звезда "Зимней вишни" попала в больницу со сломанными рёбрами

Российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в ДТП на Проспекте мира в центре Москвы.

На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, можно увидеть, что Сафонова находилась за рулём машины Hyundai и столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Отмечается, что водитель одного из них нарушил правила дорожного движения, что стало причиной аварии.

Сафонова попала в больницу с переломами ребер и надколенного сустава. Кроме неё в больницу был доставлен ещё один человек.

Как сообщалось ранее, звезда фильма "Зимняя вишня" дважды была замужем, и оба раза её браки заканчивались неудачно. Когда Елене было 20 лет, она познакомилась с перспективным советским актёром Виталием Юшковым. Вскоре она вышла за него замуж, однако прожили вместе только шесть лет. Супруги расстались и быстро обзавелись новыми спутниками жизни.

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