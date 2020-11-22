Звезда фильма "Зимняя вишня" дважды была замужем, и оба раза её браки заканчивались неудачно.
Когда Елене было 20 лет, она познакомилась с перспективным советским актёром Виталием Юшковым. Вскоре она вышла за него замуж, однако прожили вместе только шесть лет. Супруги расстались и быстро обзавелись новыми спутниками жизни.
Примечательно, что и Сафонова, и Юшков эмигрировали: он — в Израиль, она — во Францию.
Юшков не выдержал жизни в чужой стране. Его актёрская карьера не удалась, он стал пить.
Сейчас Юшков живёт в Израиле в доме престарелых. Всё своё пособие, которое назначило ему иностранное государство, он тратит на выпивку. Юшкову запрещено приближаться к дому второй супруги по решению суда. Фактически у него нет жилья.
"Он работал и дворником, и грузчиком. Он же был перспективным советским актёром, это его и сломало…. Он 20 лет прожил здесь и не выучил иврит, у него не появилось каких-то израильских друзей", — объяснил социальный работник в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Жизнь Елены во Франции тоже не была безоблачной. Брак с французским супругом распался. Ребёнок согласно французскому законодательству остался проживать в стране, в которой он родился.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.