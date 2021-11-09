В Подмосковье мошенники отобрали у ветерана "похоронные" деньги

В Щелкове два мошенника похитили у 94-летнего ветерана Петра Шелохаева деньги, которые он откладывал себе на похороны.

По словам сына пенсионера, Петра, мошенники попали в дом Шелохаева под видом продавцов: пытались предложить ему фен ножи, полотенца.

Как уточнил племянник Шелохаева Александр Рогожин, инцендент с проникновенем в жилище пенсионтера случилось в конце сентября, когда двое мужчин проникли к нему в квартиру под видом представителей Дома офицеров — через дверь они назвали его по имени и вошли в доверие.

Мошенники разложили свои товары, попросив оплатить этот "подарок". Пенсионер начал уверять их в том, что денег у него нет. а когда криминальная пара начала настаивать, и Шелохаев вспомнил о похоронных 50 тысячах, которые он и отдал.

Шелохаев подал заявление в полицию спустя три дня после случившегося, его побудила встреча с этими же мошенниками на улицах города.

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