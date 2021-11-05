Мошенники придумали, как оформлять кредиты на пользователей сайтов объявлений

Интернет-мошенники начали применять новую схему обмана пользователей сайтов объявлений.

Как сообщил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев, махинаторы действуют в два этапа: сначала они выманивают деньги, а потом оформляют кредиты, используя многочисленные SMS-сообщения.

Специалист подчеркнул, что хакеры воспринимают сервисы объявлений как крупные базы телефонных номеров, передаёт РИА Новости.

"Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платёж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на неё можно переводить деньги", — говорит Чебышев.

Далее пользователь получает информацию о том, что платёж не прошёл. Тогда махинаторы просят его снова перевести сумму. Таких переводов может быть сколько угодно, пока пострадавший не осознает, что его обманывают.

Если человек легко начал контактировать с мошенниками, они продолжают "работать" с ним с помощью отправки огромного количества сообщений, затрудняющих работу телефона. Затем у жертвы выманивают скрины этих писем и вводят поступившие коды доступа на сайтах микрофинансовых компаний. Это позволяет в быстрые сроки оформлять онлайн-кредиты.

В случае SMS-атаки Чебышев посоветовал сохранять спокойствие и не отвечать мошенникам.

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