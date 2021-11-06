В столице Сьерра-Леоне Фритауне взорвался бензовоз, из-за чего более 100 человек погибли.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа", в настоящее время в столичный морг доставлено 95 тел.
Отмечается, что в результате происшествия свыше 100 человек госпитализированы.
Бензовоз взорвался в результате ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент бензовоз загорелся и взорвался.
Ранее на востоке Демократической Республики Конго опрокинулась ехавшая на высокой скорости цистерна с нефтепродуктами из Танзании. Сотни местных жителей бросились собирать разлившееся бесхозное горючее, не подозревая чем может обернуться "халява". Через несколько минут бензовоз взлетел на воздух, что привело к многочисленным жертвам.
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