В Сьерра-Леоне более 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза

В столице Сьерра-Леоне Фритауне взорвался бензовоз, из-за чего более 100 человек погибли.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа", в настоящее время в столичный морг доставлено 95 тел.

Отмечается, что в результате происшествия свыше 100 человек госпитализированы.

Бензовоз взорвался в результате ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент бензовоз загорелся и взорвался.

Ранее на востоке Демократической Республики Конго опрокинулась ехавшая на высокой скорости цистерна с нефтепродуктами из Танзании. Сотни местных жителей бросились собирать разлившееся бесхозное горючее, не подозревая чем может обернуться "халява". Через несколько минут бензовоз взлетел на воздух, что привело к многочисленным жертвам.

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