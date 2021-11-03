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Названа причина крушения Ан-12 под Иркутском

Происшествия

Причиной крушения Ан-12 под Иркутском стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла.

"Первичные данные, в том числе об этом свидетельствует то, что удалось понять из первичного анализа самописца, говорят в пользу версии об обледенении руля высоты при попытке захода на второй круг", — сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что Ан-12, потерпевший крушение под Иркутском, принадлежал белорусской "Авиакомпании Гродно".

Самолет Ан-12 пропал с радаров в среду, 3 ноября. Он потерпел крушение под Иркутском. При падении борт загорелся. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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