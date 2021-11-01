Умер пенсионер, в квартире которого произошёл взрыв в Набережных Челнах

Умер пожилой мужчина, владелец квартиры, в которой произошёл взрыв газа в Набережных Челнах. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело, его винили во взрыве газа в жилом доме.

Представитель минздрава Татарстана рассказал РИА Новости, что пенсионер после произошедшей аварии находился в республиканской больнице, у него было 85% ожогов и множество травм.

В ночь на 1 ноября мужчина скончался, передаёт агентство ТАСС информацию пресс-службы медучреждения.

Ранее в ходе проведённого осмотра места происшествия, следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси могли стать умышленные действия владельца квартиры.

До этого следственный комитет рассматривал две версии взрыва газа в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. Хлопок мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

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