Ружьё депутата Рашкина найдено на месте разделки туши лося

В Саратовской области на месте разделки туши убитого лося найдены охотничье ружьё и разрешение на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Ранее в Саратовской области правоохранители обнаружили тушу убитого лося, топор и два окровавленных ножа в автомобиле, которым управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, и возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная охота". Полицейские предполагают, что водитель находился в состоянии опьянения. Коммунист объяснил, что случайно нашёл в лесу разделанную тушу лося и решил отвезти её в полицию. Однако неподалёку от автомобиля инспекторы охотничьего хозяйства и рыболовства нашли шкуру и другие останки животного.

По данным МВД, полицейские нашли рядом с местом разделки туши охотничий карабин с патронами. В чехле находилось разрешение на оружие и охотничий билет, выданный на имя Валерия Рашкина.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства случившегося и проверяет причастность депутата к незаконной охоте.

Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев сообщил Pravda.Ru, что Рашкину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.