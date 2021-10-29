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Адвокат рассказал о возможном наказании депутату Рашкину

Общество

Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев прокомментировал Pravda.Ru ситуацию с задержанием депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в автомобиле которого, как сообщается, был обнаружен убитый лось.

Адвокат рассказал о возможном наказании депутату Рашкину

"В любом случае должно быть возбуждено уголовное дело, потому что незаконно охоту провёл и это дело уголовное, статья 285. Если докажут, что это именно Рашкин охотился, то, следовательно, будет против него уголовное дело. Если вдруг окажется, что кто-то убил животное и ему передал, тогда ответственности не будет", — сказал адвокат.

Он отметил, что к ответственности будет привлечён тот, кто охотился.

"Правоохранительные органы должны выяснить, как было на самом деле, и подтвердить или опровергнуть версию, которой придерживается депутат Рашкин, что он нашёл по дороге этого лося", — заявил собеседник издания.

Адвокат также рассказал о наказании, которое может ждать депутата.

"До двух лет лишения свободы — самое большое. Есть и штраф в 500 тысяч. Есть исправительные работы. Там различные наказания предусмотрены", — подчеркнул он.

Ранее в Саратовской области был задержан депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он управлял автомобилем, в багажнике которого лежала туша лося, топор и два окровавленных ножа. По предварительным данным, Рашкин находился за рулём в нетрезвом состоянии. Депутат сообщил, что нашёл убитого лося и решил его отвезти в полицию.

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У Рашкина нашли останки незаконно убитого лося
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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