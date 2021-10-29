В Ростовской области отчислили студента, призывавшего в Сети к расстрелу в вузе

В Ростовской области ФСБ задержала первокурсника, который в социальных сетях призвал организовать масштабный расстрел студентов и педагогов.

Правоохранители задержали молодого человека во время лекции, поскольку тот в послании Интернету называл себя "другом Галявиева", который 11 мая открыл огонь в гимназии и застрелил девять человек — семь учеников восьмого класса и двух сотрудников учебного заведения. Таким образом, по мнению ФСБ, первокурсник предупреждал о новой трагедии.

По данным телеграм-канала Baza, задержанный заявил, что просто пошутил и не собирался устраивать массовый расстрел в институте. Хотя студент осознал свою ошибку, его всё равно отчислили.

Ранее журналисты рассказали обо всех случаях скулшутинга в России. Первое подобное преступление произошло в нашей стране в 2014 году. В Москве обученный стрельбе 15-летний школьник принёс в учебное заведение оружие отца и расправился с педагогом. Также подросток взял одноклассников в заложники и стал рассказывать философию, исходя из которой, в мире настоящий лишь он.

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