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Журналисты рассказали обо всех случаях скулшутинга в России

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Минобрнауки РФ и научное сообщество в сфере безопасности разработали инструкцию, которой необходимо следовать при вооружённом нападении на учебное заведение. Если раньше россияне думали, что подобное происшествие возможно только на Западе, то сейчас новостью о "стрелке" сложно кого-то удивить.

Журналисты рассказали обо всех случаях скулшутинга в России

Нападение на образовательное учреждение называют скулшутинг или "колумбайн". Последний термин появился в 1999 году, когда школьники Эрик Харрис и Дилан Клиболд, которые занимались в учебном заведении "Колумбайн", убили 12 учеников и одного учителя, после чего покончили с собой.

Впервые подобный случай произошёл в РФ в 2014 году. В Москве 15-летний Сергей, которого отец обучал стрельбе, забрал его оружие из сейфа. Школьник убил учителя и взял одноклассников в заложники, чтобы объяснить им философию, согласно которой существует только он. Мальчик хорошо учился и посещал стрелковый клуб. Предположительно, подросток пошёл на скулшутинг из-за конфликта с родителями. Отец убедил Сергея отпустить сверстников. До этого он расправился с полицейским.

  • В Подмосковье происшествие случилось в 2017 году. Тогда 15-летний Михаил, который вдохновлялся первым скулшутингом, открыл огонь в школе и едва не убил учительницу. Также подросток взрывал пиротехнику, из-за чего ученики прыгали в окна и ломали конечности. В тот день никто не умер. Администрация школы знало о планах, но подумала, что такое вряд ли может произойти. Неизвестно, травили ли "стрелка" одноклассники.

В 2018 году в Перми подростки Александр и Лев напали с ножами на ребят из начальной школы и учителя. Преступники были фанатами других "колумбайнеров" и состояли в сообществах о массовых убийствах в учебных заведениях. Как сообщают "Вести Подмосковья", преподаватель защищала учеников от Александра и Льва, за что получила медаль "За отвагу".

  • Через четыре дня после происшествия в Перми в Улан-Удэ девятиклассник устроил пожар в классе и атаковал с топором в руках семиклассников, а также учителя. Таким образом подросток пытался отмстить преподавателю, который несправедливо оценил работу. Как и в предыдущем инциденте, нападающий пытался покончить с собой, но его жизнь спасли. Выяснилось, что отец девятиклассника — военный. Ребёнок интересовался нацизмом и "АУЕ"*.

В этом же году в Стерлитамаке 17-летний парень пытался убить одноклассницу канцелярским ножом, после чего поджёг кабинет. Известно, что подростка травили из-за глухоты. Он тоже пытался совершить самоубийство, но не получилось. В тот день пострадало четыре человека.

  • В Керчи в 2018 году студент открыл огонь в стенах колледжа, а также задействовал бомбу. В ходе трагедии скончался 21 человек, пострадали более 60. Владислав смог застрелиться. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что причиной массового убийства стала травля.

В 2019 году студент устроил стрельбу в Амурском колледже. В ходе трагедии погиб один человек, пострадали три. Даниил застрелился после попытки полицейских его задержать. В этом случае у нападавшего был конфликт с однокурсниками.

  • "Казанский стрелок" в этом году убил девять человек. Предполагаемый преступник Ильназ легального купил оружие и сделал бомбы. Пока неизвестно, является ли гимназист вменяемым. Он будет находиться в следственном изоляторе до 2020 года.

Недавняя трагедия в Перми произошла 20 сентября. Предположительно, Тимур Бекмансуров с помощью оружия убил в вузе шесть человек, ранил 47. Парень, как и Ильназ, законно получил ружьё. Нападавшего обезоружил лейтенант ДПС Константин Калинин. Бекмансуров признал себя виновным в преступлении.

* Запрещённая в России организация

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ОПАСНАЯ ШКОЛА: Истории российских «школьных стрелков», Борцы за «правильное воспитание» и Аресты ФСБ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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