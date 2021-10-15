Минобрнауки РФ и научное сообщество в сфере безопасности разработали инструкцию, которой необходимо следовать при вооружённом нападении на учебное заведение. Если раньше россияне думали, что подобное происшествие возможно только на Западе, то сейчас новостью о "стрелке" сложно кого-то удивить.
Нападение на образовательное учреждение называют скулшутинг или "колумбайн". Последний термин появился в 1999 году, когда школьники Эрик Харрис и Дилан Клиболд, которые занимались в учебном заведении "Колумбайн", убили 12 учеников и одного учителя, после чего покончили с собой.
Впервые подобный случай произошёл в РФ в 2014 году. В Москве 15-летний Сергей, которого отец обучал стрельбе, забрал его оружие из сейфа. Школьник убил учителя и взял одноклассников в заложники, чтобы объяснить им философию, согласно которой существует только он. Мальчик хорошо учился и посещал стрелковый клуб. Предположительно, подросток пошёл на скулшутинг из-за конфликта с родителями. Отец убедил Сергея отпустить сверстников. До этого он расправился с полицейским.
В 2018 году в Перми подростки Александр и Лев напали с ножами на ребят из начальной школы и учителя. Преступники были фанатами других "колумбайнеров" и состояли в сообществах о массовых убийствах в учебных заведениях. Как сообщают "Вести Подмосковья", преподаватель защищала учеников от Александра и Льва, за что получила медаль "За отвагу".
В этом же году в Стерлитамаке 17-летний парень пытался убить одноклассницу канцелярским ножом, после чего поджёг кабинет. Известно, что подростка травили из-за глухоты. Он тоже пытался совершить самоубийство, но не получилось. В тот день пострадало четыре человека.
В 2019 году студент устроил стрельбу в Амурском колледже. В ходе трагедии погиб один человек, пострадали три. Даниил застрелился после попытки полицейских его задержать. В этом случае у нападавшего был конфликт с однокурсниками.
Недавняя трагедия в Перми произошла 20 сентября. Предположительно, Тимур Бекмансуров с помощью оружия убил в вузе шесть человек, ранил 47. Парень, как и Ильназ, законно получил ружьё. Нападавшего обезоружил лейтенант ДПС Константин Калинин. Бекмансуров признал себя виновным в преступлении.
* Запрещённая в России организация
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