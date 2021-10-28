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Два трамвая столкнулись в Петербурге, пострадали 16 человек

Происшествия

В Санкт-Петербурге при столкновении трамваев пострадали 16 человек.

Два трамвая столкнулись в Петербурге, пострадали 16 человек

По информации городского ГУ МЧС, сообщение о столкновении двигавшихся в попутном направлении трамваев на улице Бухарестской во Фрунзенском районе поступило к спасателям 28 октября в 9.48.

В ликвидации последствий происшествия задействовали 13 человек и три единицы техники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городской комитет здравоохранения, в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести 16 человек. Двух из них доставили в Мариинскую больницу, по семь человек — в НИИ скорой помощи и больницу №26.

В городской прокуратуре сообщили о начале проверки в связи со столкновением трамваев.

"Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров, а также о труде в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием трамваев, произошедшим на Бухарестской улице", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники прокуратуры планируют дать оценку действиям перевозчика при выпуске трамваев на линию, а также соблюдению требований безопасности в ходе перевозки пассажиров.

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Автор: Владимир Васютченко
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