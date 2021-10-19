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Беспилотный трамвай презентовали на форуме в Санкт-Петербурге

Эврика » Изобретения

Макет беспилотного трамвая стал центром внимания на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта "SmartTRANSPORT" в Санкт-Петербурге.

Беспилотный трамвай презентовали на форуме в Санкт-Петербурге

На сайте ГУП "Горэлектротранс" рассказывают о проекте умного трамвая. Беспилотный общественный транспорт сможет самостоятельно передвигаться по дорожной сети, соблюдая заданный маршрут и расписание, и совершать остановки.

В транспорте будущего также предусмотрена функция распознавания аварийных ситуаций, в случае которых он производит экстренное торможение.

Наглядная модель стала началом сотрудничества "Горэлектротранс" с НЦМУ "Передовые цифровые технологии" и Центром НТИ "Новые производственные технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета.

Главным направлением их совместной деятельности станет совершенствование городского электрического транспорта и его инфраструктуры, в том числе беспилотных технологий.

Ранее Pravda. Ru сообщила о появлении в московском метро поезда с интерактивными окнами.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Владимир Губарев
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