В Хакасии мальчик случайно застрелил друга из винтовки своего отца

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия мальчик девяти лет во время игры случайно застрелил четырёхлетнего друга из винтовки своего отца. Он позвал ребёнка к себе в гости.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, дети забежали в сарай, в котором хранилась пневматическая винтовка отца старшего. Школьник снял оружие со стены, чтобы разглядеть внимательно, но оно выстрелило. Снаряд попал в голову младшему ребенку.

Несколько месяцев врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось. 20 октября он скончался.

СК завел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка по неосторожности в отношении отца стрелявшего. Теперь статью "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" переквалифицируют в статью "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) 10-летний мальчик выстрелил в себя из пистолета "Оса". Он лечился в онкодиспансере, в день выписки за ним приехал дедушка, который был охотником. Мужчина вышел из палаты, оставив там сумку с оружием.

Мальчика прооперировали. Состояние оценивается как стабильно тяжёлое. СКР по ХМАО возбудил уголовное дело.