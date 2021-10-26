В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия мальчик девяти лет во время игры случайно застрелил четырёхлетнего друга из винтовки своего отца. Он позвал ребёнка к себе в гости.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, дети забежали в сарай, в котором хранилась пневматическая винтовка отца старшего. Школьник снял оружие со стены, чтобы разглядеть внимательно, но оно выстрелило. Снаряд попал в голову младшему ребенку.
Несколько месяцев врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось. 20 октября он скончался.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) 10-летний мальчик выстрелил в себя из пистолета "Оса". Он лечился в онкодиспансере, в день выписки за ним приехал дедушка, который был охотником. Мужчина вышел из палаты, оставив там сумку с оружием.
Мальчика прооперировали. Состояние оценивается как стабильно тяжёлое. СКР по ХМАО возбудил уголовное дело.
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