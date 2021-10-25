Против врача поликлиники Барнаула возбуждены четыре уголовных дела за торговлю сертификатами о вакцинации с ложными сведениями.
О задержании нарушителя сообщило Главное управление МВД по Алтайскому краю. Его обвиняют в мелком взяточничестве.
Следствие предварительно установило, что врач-терапевт за деньги вносил в базу данных поликлиники фиктивные сведения о вакцинации против коронавирусной инфекции. Он регистрировал в системе тех, кто не проходил вакцинацию, на самом деле. Затем на основании этих данных граждане получали сертификаты.
Ведомство обратило внимание, что у полиции есть данные о четырех эпизодах получения врачом взяток. Расследование продолжается.
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