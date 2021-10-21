Женщина предъявила поддельный ПЦР-тест в аэропорту

В аэропорту «Платов» сотрудники линейного отдела МВД обнаружили жительницу ростовской области с поддельным ПЦР-тестом. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО сообщает, что женщину подозревают в предъявлении поддельного медицинского документа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - информирует ведомство.

После предъявления сомнительного сертификата, полицейские решили проверить, есть ли жительница ростовской области в общей базе тестируемых. Подозреваемой там не оказалось.

За совершенное преступление обвиняемой грозит до шести месяцев ареста.

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